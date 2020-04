Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizie Fiorentina, Iachini: “Chiesa ha voglia di continuare”

Ultime Fiorentina | Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport

Ultime Fiorentina, parla Iachini

Coronavirus?

« Ero molto preoccupato. Questo è un virus nuovo, nessuno lo conosce. Per fortuna, Vlahovic, Cutrone e Pezzella ora sono tutti negativi e non hanno ricorso al ricovero».

Ribery?

«Prima di tutto bisognerà vedere come staremo tutti e quando rientreremo. Bisognerà vedere il suo recupero, sarà lo staff a guidarmi».

Chiesa e futuro?

«Con Federico quando ci siamo conosciuti sono bastate due parole. Abbiamo avuto subito un ottimo feeling, è ugrande ragazzo. Ed è un grandissimo calciatore. Il futuro è dalla sua parte. Le ultime prestazioni sono state di valore. E sono contento che da parte sua emerga una gran voglia di continuare insieme».

Castrovilli?

«Gaetano ha nelle sue corde più gol, ha tecnica e sa inserirsi, può diventare un calciatore da almeno 7-8 gol a stagione».

Vlahovic e Cutrone?

«Sono due attaccanti molto giovani che devono lavorare a fondo per migliorarsi. Le qualità ci sono e vedo ampi margini di crescita. Sono sicuro che ci sarà un futuro importante sia per loro che per la Fiorentina».

Allenamenti?

«Prima di tornare in campo serviranno tre settimane di lavoro e fare tanti test e stare attenti a non rischiare infortuni».