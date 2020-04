Coronavirus Napoli: dipendenti in cassa integrazione | Mentre il mondo del calcio si interroga sul da farsi sugli stipendi di tutti i tesserati, il Napoli agisce. L’edizione odierna di Repubblica parla di congelamento degli stipendi per i calciatori e della messa in cassa integrazione per i dipendenti amministrativi.

Coronavirus Napoli, cassa integrazione per i dipendenti

Il Napoli, dunque, inizia a cautelarsi in vista delle difficoltà economiche che derivano dall’emergenza Coronavirus. Il congelamento degli stipendi dei calciatori, però, non sarà immediato. Il club aspetterà i due mesi previsti dalla legge per definire la situazione. In questo lasso di tempo Aurelio De Laurentiis cercherà un accordo con la squadra per pagare direttamente i compensi dovuti. Intanto il Presidente ha deciso di mettere in cassa integrazione per due mesi i 30 dipendenti del club, sospendendo anche la modalità smart working.

Notizie Napoli, questione multe post-ammutinamento

Per i calciatori azzurri, però, c’è da risolvere ancora la questione relativa alle multe arrivate dalla società dopo l’ammutinamento di mesi fa. Dal 5 novembre non sono ancora state sanate le vertenze per circa 2 milioni di euro e la questione stipendi potrebbe portare ad ulteriori grane tra squadra e società. Il Presidente De Laurentiis, però, sa che sono due questioni separate e che dovrà trovare un accordo con Insigne e il resto della squadra per il taglio degli stipendi.