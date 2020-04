Coronavirus, Mourinho beccato ad allenarsi con la squadra: “Perdonatemi”

José Mourinho è stato intercettato dalle telecamere mentre si allenava in un parco di Londra assieme a parte della squadra. Tutto questo in barba a tutte le norme anti-coronavirus: una figuraccia special, per la quale è stato costretto a scusarsi.

Ultime coronavirus, la figuraccia di Mourinho

In Inghilterra la situazione non ha ancora raggiunto il picco, il Premier è in terapia intensiva, la Regina parla in un discorso straordinario alla nazione. Eppure lo Special One ha ben pensato di uscire assieme a 3 giocatori del Tottenham per una seduta d’allenamento straordinario, in una zona verde della città. Assieme a lui c’erano Ndombelé, Sanchez e Sessegnon: in particolar modo, pare che l’obiettivo fosse aiutare il primo, in difficoltà di ambientamento e soltanto un vago sosia del campione visto a Lione.

Il tecnico portoghese è stato bersagliato dai media e dall’opinione pubblica: nelle foto mostrate dal Mirror infatti si vede che le distanze di sicurezza sono annullate. Giova ricordare che in questo momento Oltremanica l’attività all’aperto è consentita, ma al massimo in coppia e tenendo il prossimo lontano almeno 2 metri.

Le scuse dello Special One

José Mourinho non ha potuto far altro che fare pubblica ammenda: “Ammetto che le mie azioni non sono state in linea con i protocolli governativi. Dovremmo avere contatti solamente con i componenti del nostro nucleo familiare. È vitale che noi tutti seguiamo i consigli delle autorità e salvare vite“.