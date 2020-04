Coronavirus: morto Miguel Jones, ex attaccante dell’Atletico Madrid

Coronavirus: deceduto Miguel Jones

Coronavirus Miguel Jones | L’interno mondo del calcio ha avuto uno scossone senza precedenti dopo l’emergenza Coronavirus, e adesso la situazione attuale potrebbe condizionare non poche cose anche in vista del futuro. I campionati sono fermi, la quarantena sta bloccando praticamente tutto, e sembra davvero difficile trovare una via d’uscita. Sebbene i casi di contagio stiano diminuendo a poco a poco, la paura continua ad aleggiare nell’aria, anche per qualche sportivo.

In queste ultime settimane infatti si è pianto la morte di qualche ex addetto ai lavori, e oggi purtroppo è arrivata un’altra brutta notizia: è morto all’età di 81 anni l’ex attaccante dell’Atletico Madrid, Miguel Jones. L’ex giocatore era malato di cancro da un po di tempo, e a causa di una polmonite da Covid-19 è purtroppo deceduto. Una vera e propria leggenda per i Colchoneros: 8 stagioni e 129 partite ufficiali, conquistando un campionato spagnolo, una Coppa del Re e una Coppa delle Coppe.

Coronavirus: altro lutto in casa Atletico

La morte di Miguel Jones ha stravolto completamente il mondo del calcio, e soprattutto l’ambiente Atletico Madrid. La squadra spagnola nelle ultime settimane aveva già pianto la scomparsa del giovanissimo canterano Minchola. Altro trauma per tutti i tifosi, che continuano a ricordare le vittime di questa situazione drammatica.