Coronavirus, Conte contro Bild “Non avrete vantaggi se l’Europa andrà in recessione”

Coronavirus: le parole di Conte dirette alla Bild

Coronavirus Conte | L’emergenza Coronavirus sta devastando il nostro paese, così come l’intera Europa, adesso vittima di una situazione piuttosto grave. Sebbene i casi di contagio stiano diminuendo giorno dopo giorno, gli organi si dicono ancora parecchio preoccupati, tanto da attuare nuove disposizioni per la cosiddetta “fase 2”. L’Italia è stata senza dubbio la nazione più colpita dal Covid-19, e nel corso di questi ultimi giorni sarebbe dovuta arrivare una risposta concreta da parte dell’UE, inizialmente un po piantata. Questo è il momento più importante, e intanto il premier Conte ha avuto da ridire all’emittente tedesca Bild, complice di alcune accuse. Ecco le sue parole riportate da tuttonapoli:

“Non avrete vantaggi se l’Europa andrà in recessione. Non vogliamo di certo che paghiate i nostri debiti, ma tutta la gente si aspetta una risposta da noi, siamo nella più grande crisi dal dopoguerra. Qui non si tratta solo dell’Italia”.

Coronavirus: l’Italia in risalita?

Il picco dei contagi in Italia non sembra essere ancora terminato, ma gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile possono essere confortanti rispetto a qualche giorno fa. La nostra nazione sta lentamente rinascendo, e nonostante la paura sia ancora tanta, è possibile che si intraveda la famosa luce in fondo al tunnel.