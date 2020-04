Coronavirus, i calciatori saranno il simbolo della ripresa: andranno in isolamento

Tweet on Twitter

Si è conclusa poco una videoconferenza durante la quale la Commissione scientifica della FIGC ha dettato le linee guida per le prossime stagioni.

Coronavirus, le nuove misure per i calciatori

In attesa di capire quando si ricomincerà, il calcio è consapevole del proprio ruolo. E se da un lato dovrà farsi trovare pronto, dovrà fungere anche da esempio. Questo il senso delle parole di Gabriele Gravina, riportate da Sportmediaset, il quale è consapevole che, per interessi, il calcio è la terza industria del paese e come tale ha bisogno di ripartire quanto prima. Al momento si tratta soltanto di una bozza, ma ci sono già delle indicazioni che potrebbero cambiare completamente, e a lungo termine, lo stile di vita dei professionisti di Serie A, risponendo da un lato all’esigenza di farli ripartire, e dall’altra di tutelare la loro salute.

Le squadre si isoleranno presso i propri centri sportivi, per i calciatori già positivi (Rugani, Dybala, Vlahovic e gli altri) ci sarà un protocollo specifico. Saranno svolti dei test specifici, in continuazione, per tutto quello che sarà il gruppo squadra (quindi anche dirigenti, personale sanitario e magazzinieri). Tali indicazioni ora necessitano di essere integrate con le posizioni degli esperti dei club ed infine si arriverà ad un protocollo unitario.

FIGC, il commento di Gravina

“Per il ruolo che il calcio ricopre nella società civile italiana, sono convinto che potremo dare un contributo importante a tutto il Paese“, ha infine concluso il numero della Federazione Italian Gioco Calcio, Gabriele Gravina.