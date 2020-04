Calciomercato Torino: Belotti resta anche il prossimo anno

Calciomercato Torino: Belotti resta in granata

Notizie Torino, Andrea Belotti non parte. Come riportato da Tuttosport, il Gallo vuole rimanere con Cairo a Torino e non lascerà la piazza.

Nonostante l’interesse del Napoli, e non solo, la punta ha deciso di giocarsi le proprie chance di essere convocato da Mancini senza cambiare maglietta.

Il suo ruolo è centrale all’interno del Torino. L’attaccante di Calcinate, in 162 gare disputate in Serie A con i granata ha messo a segno 72 reti. Per una media di 0,44 gol a partita. In definitiva molto vicina a una marcatura ogni due prove.

A questi vanno aggiunti anche i gol segnati in altri torneri: 7 messi a segno in Coppa Italia e i 6 (in sei partite) realizzati in estate nei preliminari di Europa League. Si arriva a un totale di 85: tale da renderlo il decimo bomber nella storia del club assieme a Franco Ossola.

E’ un calciatore che piace a tutti perchè oltre a segnare sa spendersi in aiuto alla fase difensiva.

Sembra che la rincorsa all’avversario gli stimoli quell’adrenalina che lo rende letale al momento della conclusione.

Ultime Torino: i motivi della scelta

La sua permanenza non ha motivazioni unicamente tecnico-tattiche. Anche il fattore psicologico, è assai rilevante. Belotti a Torino è il capitano, un riferimento all’interno dello spogliatoio nonché il giocatore più amato dai tifosi, simbolo di appartenenza oggi più unico che raro. In questo periodo estremamente difficile, chi ha a cuore le sorti della squadra potrebbe non sentirsela di andar via. Per questa ragione in estate il Gallo resterà.