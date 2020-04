Calciomercato Roma: Kean ancora nel mirino

Calciomercato Roma: Kean resta un obiettivo

Ultime Roma: pronto il ritorno in Italia di Moise Kean? Dopo un anno lontano dal calcio italiano la punta ex Juve potrebbe tornare.

Soltanto un goal stagionale con l’Everton, contro il Newcastle, dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti’ in panchina.

Nonostante questo, il suo valore però rimane alto, e le squadre che lo apprezzano non mancano. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, ci sarebbe anche la Roma in fila per il ragazzo. I giallorossi vogliono regalare a Fonseca un altro attaccante di livello e magari dalle caratteristiche diverse da Dzeko. Per questo l’assalto all’exVerona e Juventus. Già a gennaio il suo nome era stato accostato ai giallorossi. Su di lui anche altri club.

Kean è legato all’Everton fino al 2024 da un contratto firmato in estate dopo l’addio alla Juve. Anche in chiave nazionale potrebbe tornare in Italia per giocarsi una chance per Euro 2021. Altro nome giovane che Petrachi potrebbe regalare a Fonseca è quello di Kovalenko, trequartista ucraino dello Shakhtar che ha già lavorato con il tecnico.

Ultime Roma: chi esce?

Tra i partenti, invece, ci sarebbe Under. L’esterno turco non ha convinto Paulo Fonseca. Per lui le richieste non mancano. L’esterno aveva fatto ben sperare nelle scorse stagioni ma durante questa sotto la guida del portoghese non ha dimostrato i lsuo valore.

Per questo motivo la Roma potrebbe decidere di cederlo senza troppi rimpianti, considerato anche il fatto che Kean potrebbe essere impiegato anche da esterno e che Zaniolo dovrebbe tornare presto a disposizione.