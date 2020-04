Calciomercato Napoli, Petagna entusiasta | Andrea Petagna in estate cambierà maglia e tornerà a vestire quella di un top club: dopo le giovanili con il Milan, lo attende il Napoli. Il giovane attaccante, attualmente alla SPAL, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul suo approdo al Napoli e sullo stop al campionato dovuto al Coronavirus.

Calciomercato Napoli, Petagna: “Ho salvato gli screenshot dei messaggi del mio agente”

“Mi ricordo quando il mio manager Giuseppe Riso mi ha chiamato, mancava poco all’allenamento ho ancora lo screenshot dei messaggi del mio agente mi dà la notizia“. E’ un Andrea Petagna soddisfatto e incredulo, quello che racconta la sua prossima esperienza con il Napoli. E fissa subito l’obiettivo, restare più a lungo possibile e guadagnarsi l’amore della piazza partenopea.

“Non vedo l’ora. Piazza fantastica, tifo straordinario, un top club. Arriverò per restare. Gattuso l’ho conosciuto ai tempi di Milanello e lo ritengo molto bravo. Mi piace anche caratterialmente. Mi avrebbe voluto anche a gennaio al Napoli ma ho preferito restare perché mi hanno dato tanto e dovevo ringraziarli a dovere: magari con la salvezza”.

Notizie Napoli, Petagna: “Ricominciamo solo quando ci potrà essere il tifo”

L’attuale attaccante della SPAL, poi, ha ricordato i momenti concitati dell’ultima partita prima dello stop per Coronavirus.

“Parma-SPAL è stata quasi un allenamento. “Si gioca, non si gioca, sì, no”. Eravamo tutti un po’ spaventati. Il calcio mi manca ma dovremmo ritornare in campo solo quando sarà tutto al sicuro per i tifosi. Il calcio è fatto dai tifosi e non ha molto senso pensare alle partite a porte chiuse. Come passo la quarantena? Allenandomi, poi leggo tutti i giornali: c’è Valdifiori che li passa a tutta la squadra”.



Europei? “Ci proverò con tutte le mie forze. E’ diventato un chiodo fisso: la mia missione è riuscire a segnare come sempre per potermi ritagliare un chance”.