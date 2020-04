Calciomercato Napoli: Koulibaly al Man Utd per 90 mln, Pezzella nel mirino

Ultime Napoli: Koulibaly al Manchester United per 90 milioni, piace Pezzella

Ultime notizie Napoli Koulibaly Manchester United Pezzella Fiorentina | Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è sempre più vicino all’addio dal club azzurro. Fortissimo l’interesse delle big per il centrale senegalese, su tutte c’è il Manchester United, disposto ad arrivare a quasi 100 milioni di euro per l’acquisto. Con il Napoli fuori dalla Champions League, sembra quasi inevitabile la cessione di De Laurentiis a un club per Koulibaly. Intanto, la società è a lavoro da diversi mesi per trovare il sostituto. Tra i tanti c’è anche Pezzella della Fiorentina.

Calciomercato Napoli: Pezzella della Fiorentina o Sarr nel mirino

Su Koulibaly sono tanti i club pronti a bussare alla porta del Napoli. Anche Manchester City e PSG sono alla ricerca di un centrale di difesa e vista la situazione del Napoli il nome di Koulibaly potrebbe essere quello giusto. Come riportato da Le Cronache di Napoli, il Man Utd ha pronti 90 milioni per convincere De Laurentiis. Intanto, Giuntoli, direttore sportivo del club azzurro, è alla ricerca di un difensore per sostituirlo. Oltre i nomi dei giovani Koch e Kumbulla, c’è anche Sarr del Nizza. L’ultima idea, invece, è quella che porta a German Pezzella della Fiorentina. Il centrale argentino è ritenuto un profilo ideale ed è seguito già da diversi anni dal Napoli.