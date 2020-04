Calciomercato Napoli: Kessie per 25 mln, Milik al Milan per 40

Calciomercato Napoli: Milik via, arriva Kessiè dal Milan

Ultime Napoli Kessie Milan Milik | Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, andrà via nella prossima sessione estiva di mercato. L’attaccante polacco non rinnoverà con il club azzurro e sarà ceduto. Su di lui diversi club stranieri, ma c’è anche il forte interesse registrato dal Milan nelle ultime settimane. I due club pensano ad uno scambio che farebbe comodo per entrambi. Al Napoli approderebbe Franck Kessié, centrocampista rossonero e molto apprezzato da Gennaro Gattuso. I due, Kessie e Rino hanno lavorato insieme proprio al Milan e con Allan e Fabian Ruiz in uscita, tutto diventa più semplice. Intanto, sia Milan che Napoli potrebbero registrare a bilancio una plusvalenza.

Ultime Napoli: Kessie in azzurro e Milik al Milan

Napoli e Milan stanno pensando da diverse settimane al possibile scambio di favori. Kessie, arrivato dall’Atalanta per 32 milioni di euro, al netto degli ammortamenti, potrebbe essere acquistato dal Napoli per 25 milioni, registrando nelle casse rossonere una plusvalenza di circa 13 milioni di euro. Per Milik, invece, si pensa ad una cessione ai rossoneri intorno ai 40 milioni, che segnerebbe circa 37 milioni di plusvalenza nel Napoli. I due club continuano a restare in trattativa e con un mercato insolito come il prossimo a causa dell’emergenza Coronavirus, è possibile che Napoli e Milan arrivino a concludere l’affare appena descrtitto.