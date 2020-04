Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Napoli: Felipe Anderson la nuova idea

Ultiem Napoli, Felipe Anderson per la corsia? Come riportato dal Corriere dello Sport gli azzurri pensano ad un innesto importante in fascia.

Tra gli obiettivi anche il brasiliano ex Lazio di proprietà del West Ham. Al momento non è stata aperta nessuna trattativa ma il brasiliano piace molto alla dirigenza.

Il fantasista sarebbe diventato oggetto di sondaggi da parte del club di De Laurentiis: Felipe, rientra nel novero degli esterni offensivi che valuta il Napoli in vista dell’addio di Josè Callejon che vedrà il suo contratto scadere. Come rincalzi il Napoli avrebbe già Politano e Lozano, investimenti da valorizzare, ma Gattuso chiede 4 esterni di valore assoluto, inoltre il messicano potrebbe anche partire.

Il quasi 27 enne alla Lazio ha mostrato sprazzi di gran calcio ma è esploso definitivamente solo West Ham quando è arrivato nell’estate del 2018, incassando 38 milioni di euro.

Il progetto degli Hammers è ambizioso ma mai decollato e la posizione in classifica non aiuta il calciatore a restare.

Ultime Napoli: gli altri nomi

Gli azzurri però valutano anche altri nomi come Oussama Idrissi, marocchino di ventiquattro anni che gioca in Olanda. O Rashica, già inseguito qualche tempo fa. Nel mirino anche Everton del Gremio e Boga del Sassuolo.