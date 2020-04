Calciomercato Milan: Quarta e non solo, tanti talenti pronti a sbarcare

Ultime Milan, i rossoneri fanno sul serio per il centrale del River Quarta. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri pensano già al futuro. Tra i primi obiettivi c’è il centrale del River Plate Quarta che piace da tempo allo scout rossonero.

Ma non solo, gli uomini mercato seguono anche Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes di soli diciassette anni che fu segnalato quando ancora nessuno lo conosceva.

Il regista di tutte le operazione è già Moncada. Il nuovo ds si muove già in vista della prossima stagione.

Il centrocampista del Rennes è attualmente è uno dei ragazzi più richiesti in Europa e la sua valutazione dopo il recente campionato è schizzato alle stelle. Sul classe 2002 a oggi c’è anche il Real Madrid. Una notizia non buona visto che Moncada sperava di prenderlo quando ancora il costo era accessibile. Proprio come fece con Mbappè, che adocchiò nel 2011 in un torneo.

Il ds non vuole però farsi soffiare anche Lucas Martinez Quarta, difensore del River Plate e della nazionale argentina.

Ultime Milan: occhi anche a…Tel Aviv

Nel corso dell’estate 2019 il suo agente è stato a Milano per trattare con i rossoneri. Ma il futuro ds è stato anche pizzicato in Israele, a Tel Aviv, per osservare la giovane stellina del 1999 Eylon Almog, attaccante del Maccabi.