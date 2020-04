Calciomercato Milan, l’agente di Cragno esce allo scoperto | Il Milan del futuro non conosce ancora la sua spina dorsale. Attualmente formata da Donnarumma, Romagnoli, Bennacer e Ibrahimovic, la prossima stagione potrebbe vedersi nettamente recisa a causa del possibile addio di tre tra questi quattro nomi illustri. Se per Ibrahimovic è difficile pensare ad una conferma senza la qualificazione in Champions League, potrebbe esserlo altrettanto per Romagnoli e Donnarumma, alla ricerca del salto definitivo di carriera. Se il portiere nativo di Torre del Greco dovesse salutare, i rossoneri pensano ad Alessio Cragno, attualmente numero uno del Cagliari.

Calciomercato Milan, le parole dell’agente di Cragno

Da un classe ’99 ad un classe ’94: la porta del Milan potrebbe essere difesa da mani ancora molto giovani ma già abbastanza esperte. Piace Alessio Cragno che in questa stagione sta vivendo anche un dualismo continuo con Olsen. Il suo agente, Graziano Battistini, ai microfoni di calciomercato.it, ha parlato dell’interesse del Milan per il suo assistito.

“Parlare di mercato in un momento delicato come questo è particolarmente difficile, mi sembra fuori luogo e fuori tempo. L’unica certezza che ho è che stiamo parlando di uno dei migliori portieri in circolazione e non mi sorprendono le voci su dei possibili interessamenti di altre squadre”.

Notizie Milan: quanto vale il portiere del Cagliari?

Graziano Battistini, poi, ha parlato anche della valutazione che il Cagliari fa del portiere.

“Le società pensavano di fare un certo mercato in entrata ma soprattutto in uscita, mentre adesso dovranno rivedere un po’ i loro piani. Non c’è un valore preciso per Alessio. L’emergenza coronavirus potrebbe decisamente abbassare il valore dei cartellini. Sarà difficile vedere trasferimenti di un certo livello. Oggi valgono tutti meno sul mercato”.