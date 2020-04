Calciomercato Juventus: Ronaldo e De Ligt resteranno, Pjanic rischia

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Ronaldo e De Ligt saranno ancora a Torino il prossimo anno

Mercato Juve: Ronaldo e De Ligt restano. Nonostante le voci, come riportato da Tuttosport, i bianconeri tratteranno i due campioni ma non solo.

La Juve post coronavirus ripartirà ancora da Cristiano Ronaldo, Matthijs De Ligt, Giorgio Chiellini e Rodrigo Bentancur. Saranno questi i 4 pilastri della stagione 2020-21.

Ultime Juve, Ronaldo resta

Il fuoriclasse portoghese, in isolamento a Madeira dal 9 marzo, manda continui segnali d’amore al popolo bianconero. Ha rinunciato a parte dello stipendio ed in bianconero si sente in famiglia.

Per questo CR7 vuole finire la missione cominciata a Torino, vincere in Europa e nel mondo fino al termine del suo contratto (2022). Dagli ambienti vicini a Cristiano non filtrano cambi di programma ma solo voci.

Lo stesso vale per De Ligt. L’olandese ha 20 anni, è arrivato la scorsa estate con un obiettivo chiaro in testa: migliorare in Italia.

Per la Juventus De Ligt e Merih Demiral, infortunatosi sul più bello, sono considerati gli eredi di Chiellini e Bonucci. Il capitano a fine stagione rinnoverà di un anno come l’altro senatore a “scadenza” Gigi Buffon.

Altro pilastro sarà Bentancur. In questa annata l’uruguaiano ha compiuto il salto di qualità ed ha soffiato il posto a Pjanic. Il bosniaco, invece, potrebbe andar via a fine anno.