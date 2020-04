Calciomercato Juventus, sfida al Napoli per James Rodriguez | Dopo un’estate di tira e molla tra Napoli e Real Madrid e la forte volontà di Carlo Ancelotti, James Rodriguez è rimasto in Spagna. Un altro lungo infortunio e la poca considerazione di Zinedine Zidane, poi, hanno fatto il resto e la stagione di James con i Blancos è andata molto male. La prossima finestra di calciomercato potrebbe veder riproporre il nome del colombiano per il calcio italiano: oltre il Napoli c’è anche la Juventus.

Stando a quanto riferisce AS, la prossima stagione potrebbe essere quella decisiva per il passaggio di James in Serie A. Il suo contratto scade nel 2021 e il Real Madrid farà di tutto per cederlo. Anche se sa che non potrà monetizzare quanto vuole: sarà impossibile richiedere i 40 milioni chiesti al Napoli l’estate scorsa. Maurizio Sarri gradirebbe l’arrivo del trequartista colombiano in bianconero proprio perché manca un calciatore con le sue qualità nello scacchiere bianconero. Così la Juve aspetta alla finestra e cerca di capirne la fattibilità. Inoltre i bianconeri potrebbero contare sia sull’amicizia con Jorge Mendes (che però è in ottimi rapporti anche con il Napoli) che sull’appoggio di Cristiano Ronaldo.

Notizie Juve: James richiesto da Everton e Manchester United

Non c’è solo il Napoli, però, a contendere James Rodriguez alla Juventus. L’interesse lo hanno fatto registrare anche l’Everton, allenato da Carlo Ancelotti, e il Manchester United di Solskjaer. Se dovesse partire Paul Pogba, il colombiano sarebbe la prima scelta.