Calciomercato Juventus, De Sciglio nel mirino del PSG: nuovo assalto in estate

Calciomercato Juventus: il PSG insiste per De Sciglio

Calcio Mercato Juventus PSG | Il mercato di Serie A non si ferma mai, anzi continua in maniera molto intensa in queste ultime settimane. Le maggiori forze del nostro campionato stanno cercando di portare avanti diverse operazioni, sia per quanto riguarda alcuni innesti, sia invece per qualche cessione. La Juventus come sempre si dimostra una delle squadre più attive in circolazione, e Paratici sta già studiando qualche mossa in vista dell’estate.

La rosa messa a disposizione per Sarri è molto lunga e competitiva, ma la sensazione è da qui ai prossimi mesi qualcosa possa cambiare sicuramente. Le partenze non mancheranno, ed è possibile che il discorso possa centrare in pieno la situazione di De Sciglio: il terzino bianconero era stato già accostato al PSG a gennaio, e nonostante la trattativa sia saltata, è molto probabile che il club parigino vada a sferrare un assalto concreto in estate. A riportare la notizia è Tuttosport.

News Juventus: anche Pjanic va al PSG?

Il futuro di De Sciglio è ancora tutto da scrivere, così come quello di Miralem Pjanic, ad oggi in dubbio per la permanenza. Il centrocampista bosniaco è stato seguito a lungo dal PSG, e non è da escludere che possa esserci un doppio colpo di Leonardo. Questo il prezzo fissato dalla Juventus.