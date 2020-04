Notizie Juve: Mandragora, recompra in arrivo

Calcio mercato Juventus Mandragora Fiorentina Chiesa | Rolando Madragora, centrocampista dell’Udinese, può tornare alla Juventus. Il giovane centrocampista classe 1997, è arrivato all’Udinese dalla Juventus per 20 milioni di euro. Ora però può tornare a Torino. La Juve, infatti, ha fissato il diritto di recompra a 26 milioni entro due stagioni. La prossima estate, quindi, sarà l’ultima chance per la Juve di acquistare nuovamente il giovane centrocampista. L’idea bianconera, è quella di prendere il calciatore per poi metterlo nuovamente sul mercato, approfittando dei tanti scambi che potrebbero arrivare nella prossima sessione di mercato. L’emergenza Coronavirus cambia il calciomercato e sono previsti molti scambi di giocatori nella prossima sessione. Per questo la Juve vuole acquistare di nuovo Mandragora per inserirlo in qualche trattativa importante come contropartita tecnica. Piace molto all’Atalanta, alla Roma e soprattutto alla Fiorentina.

Calciomercato Juve: Mandragora comprato e rivenduto, scambio con la Fiorentina per Chiesa

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, pensa in grande. Il numero uno viola ha già dimostrato di voler metterci tanto di suo nel progetto viola e ha già piazzato acquisti importanti. Inoltre, il patron non vuole vendere i pezzi pregiati, come nel caso di Chiesa e Castrovilli. Intanto però la Juventus spinge forte per l’acquisto di Federico Chiesa ed è pronta ad una maxi offerta con l’inserimento nella trattativa di Rolando Mandragora.