Calciomercato Inter: Kumbulla e Vertonghen per alzare il muro

Calciomercato Inter: Kumbulla e Vertonghen in difesa

Ultime Inter: pronto il doppio colpo in difesa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte vuole due innesti per la propria retoguardia.

In casa nerazzurra il dubbio è forte, Godin resterà? Vista l’incognita la dirigenza ha già scelto i due suoi obiettivi di mercato: Marash Kumbulla, 20 anni, a cui fanno la corte in tanti, e l’esperto Jan Vertonghen, 32 anni, in uscita dal Tottenham e acquistabile a zero.

Il futuro del centrale uruguaiano resta un rebus. Preso a zero un’estate fa dall’Atletico Madrid, doveva dare peso internazionale alla squadra. Ma la realtà è stata diversa perchè nella difesa a tre, da mezzo destro, non è sembrato mai a suoi agio. L’Inter,senza il suo stipendio da 5 milioni per altre due stagioe, risparmierebbe circa 20 milioni.

Ultime Inter: i due innesti

Soldi che potrebbero essere investiti su Kumbulla, vista anche la spinta di Steven Zhang per una squadra più giovane. Per il 20enne albanese nato sul lago di Garda, esploso quest’anno con Juric in panchina, la corte è spietata. Il Verona lo valuta almeno 20 milioni, i buoni rapporti tra nerazzurri e gialloblù potrebbero fare la differenza.

Il secondo nome è per la sinistra e corrisponde a Jan Vertonghen. Il belga del Tottenham compirà 33 anni il 24 aprile ed è in scadenza a fine giugno. Nell’affare ci sta mettendo lo zampino Romelu Lukaku amico di nazionale che spinge per il suo arrivo.