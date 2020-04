Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Inter: il Real torna su Icardi

Ultime Inter: Icardi resterà a Parigi o tornerà e sarà venduto? L’attaccante argentino di proprietà dell’Inter, in prestito al Paris Saint Germain, è destinato a riaccendere in estate il tormentone di mercato.

Il riscatto per i parigini fine stagione è fissato sui 70 milioni di euro ma nelle ultime settimane qualcosa sembra essere cambiato.

L’attaccante potrebbe essere riscattato già nelle prossime settimane o addirittura potrebbe tornare all’Inter prima di una nuova avventura.

Su di lui da tempo c’è la Juventus. Il club bianconero segue con particolare attenzione l’evolversi della vicenda ma un ritorno di Icardi all’Inter complicherebbe la buona riuscita dell’affare.

Ultime Inter: Marotta aspetta i 70 milioni

La destinazione bianconera è plausibile solo in caso di riscatto del Psg e successiva cessione. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’ il Real Madrid sarebbe tornato alal carica per il calciatore.

Il club spagnolo è infatti convinto di investire sul calciatore e spendere la cifra di 70 milioni, per fare un’affare che i madrileni non vogliono lasciarsi scappare. Il nome dell’argentino è sulla lista della spesa dei ‘Blancos’.

Il problema per l’Inter ad oggi resta sempre lo stesso. La volontà dell’ex capitano di giocare in Italia per stare con moglie e figli.