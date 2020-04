Calciomercato Inter: Cancelo può tornare, i dettagli

Calciomercato Inter: Cancelo può tornare, tutte le opzioni

Ultime Inter: Cancelo torna a Milano? Come riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro studia diverse soluzioni sulle corse.

Dopo anni difficile sulle fasce, la miglior soluzione era stata due anni fa quella di Cancelo, ma dopo 6 mesi alla grande, l’Inter non fu comunque in grado di riscattarlo dal Valencia.

Oggi invece, dopo due anni da quell’estate, il portoghese potrebbe diventare un “cavallo di ritorno”. La poca fortuna avuta al Manchester City, dopo la stagione tra luci ed ombre alla Juventus, ha fatto si che il calciatore sia finito sul mercato.

L’Inter potrebbe farci un pensierino per due motivi, conosce bene il calciatore e le sue qualità e crede che nel nuovo modulo il terzino possa dare il meglio di se come 5o di centrocampo e non come terzino (ruolo nel quale aveva sempre giocato). Per questo Marotta ed Ausilio sarebbero pronti all’assalto, sempre che Guardiola non chieda in cambio Skriniar o Bastoni. Ma l’Inter segue anche altri calciatori come Semedo del Barcellona, connazionale e possibile pedina di scambio dei catalani nell’affare Lautaro Martinez.

Ultime Inter: le opzioni a sinistra

Rivoluzione anche a sinistra dove piace Emerson Palmieri, che ha già avuto modo di lavorare con Conte come Marcos Alonso. A proposito di quest’ultimo, il club nerazzurro lo ha coreggiato a lungo a gennaio ma il Chhelsea ha sempre sparato alto.

Attenzione anche a Kurzawa, in scadenza con il Paris Saint-Germain. Al Parco dei Principi, la prima scelta a sinistra ora è Bernat e il 27enne mancino a fine stagione andrà via. Altra idea è quella di Firpo, brasiliano mancino del Barcellona sempre in chiave Lautaro Martinez.