Calciomercato Fiorentina: Nainggolan la prossima estate, si attendono Inter e Cagliari

Calciomercato Fiorentina Nainggolan Inter Cagliari | Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha annunciato nei giorni scorsi che Radja Nainggolan potrebbe non restare anche la prossima stagione in Sardegna. Il centrocampista belga classe 1988 è uno dei calciatori più ricercati dai club italiani e stranieri nelle ultime sessioni di mercato. A Cagliari una stagione ad alti livelli. Intanto, il centrocampista torna nel mirino della Fiorentina, che già la scorsa estate ha provato a prendere il calciatore, che poi scelse di tornare a Cagliari.

News Fiorentina, Nainggolan lascia il Cagliari e torna nel mirino

Il Cagliari ha chiuso il colpo Nainggolan la scorsa estate. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro, ma l’affare potrebbe anche non chiudersi. Lo stesso presidente del Cagliari Giulini ha parlato e ammesso che il calciatore potrebbe tornare all’Inter. Tutto dipenderà dalla volontà del calciatore che potrebbe acconsentire al ritorno a Milano per poi trovare una nuova destinazione. Intanto, su di lui spunta la Fiorentina, che già l’estate scorsa ci aveva provato con insistenza. L’Inter e la Fiorentina potrebbe trovarsi in una maxi trattativa, con i nerazzurri che puntano forte sia Chiesa che Castrovilli. Intanto, la viola vorrebbe parlare con i nerazzurri sia del riscatto di Dalbert, sia un possibile affare che porterebbe Radja Nainggolan in viola.