UEFA, Ceferin apre alla fine dei campionati: “In Premier ha vinto il Liverpool”

UEFA, Ceferin cambia idea? Dopo aver fatto di tutto per bloccare l’assegnazione anticipata del campionato in Belgio, arrivando a minacciare l’esclusione dalle coppe, il Presidente della UEFA sembra fare un passo indietro.

Aleksander Ceferin, numero uno del massimo organismo sportivo eurupeo, ha parlaot nel corso di un’intervista concessa al quotidiano sloveno Ekipa.

Il Presidente della UEFA ha analizzato gli scenari in caso di un’eventuale mancata ripresa della Premier League:

“In ogni caso, non vedo come non potremmo lasciare il Liverpool. Sono i Reds primi in classifica con un distacco siderale. Se si tornasse a giocare, è quasi sicuro che lo vincerebbero”.

Ultime UEFA: Ceferin apre alla fine dei campionati?

Parole che sanno di apertura nei confronti di quei campionati che decideranno di dire basta e non ultimare la stagione.