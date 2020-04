Serie A, tagli stipendi calciatori: le cifre dei risparmi delle società

Serie A, tagli stipendi calciatori: accordo raggiunto

Notizie Serie A tagli stipendi calciatori | Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha mostrato quale sarà la strategia per il taglio stipendi dei calciatori. Tante polemiche per la decisione presa, con l’AIC che subito dopo ha diramato un comunicato molto pesante ai danni della Lega. Decisione per tutti i club al di fuori della Juve, che ha già in autonomia risolto la questione nelle scorse settimane, trovando l’accordo con i giocatori. Intanto, dopo le accuse dell’AIC con il vicepresidente Umberto Calcagno: “Una proposta vergognosa e irricevibile. Si vuol far pagare solo ai calciatori gli eventuali danni della crisi”. Si prepara quindi la battaglia, che si annuncia lunghissima, sono arrivate le cifre dei risparmi da parte dei club. A svelarle è stato il Corriere dello Sport.

Serie A, tagli stipendi calciatori: tutte le cifre dei grandi risparmi delle società

Esclusa la Juventus che ha trovato di per se l’accordo, è l’Inter a beneficiarne maggiormente rispetto a tutti i club. Da 22 a 44 milioni di euro di risparmi per i nerazzurri (dipenderà se il campionato riprenderà o sarà sospeso). Cifre importanti anche per Napoli, Roma e Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, Roma, Milan e Napoli anche oscillano tra i 20 scarsi e i 35-40 milioni di euro di risparmi. Fino ad arrivare al Brescia tra i 5 e 2,5 milioni.