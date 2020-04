Serie A: ipotesi estrema, si gioca solo a Roma

Ultime Serie A: potrebbe giocarsi solo a Roma. Come riportato dalla Repubblica, la Lega potrebbe prendere una clamorosa decisione.

La nuova ipotesi sarebbe molto estrema ma potrebbe portare la Serie A alla conclusione. L’idea sarebbe quella di giocare tutte le partite in un’unica città, Roma.

L’idea sta raccogliendo sempre più consensi. In questo modo si potrebbe portare tutti i giocatori di tutte le squadre in un ritiro-clausura nella Capitale per 45 giorni, per poi farli allenare e giocare solo negli stadi della città.

Ovviamente tutto avverrebbe con misure di sicurezza straordinarie: porte chiuse, esclusi anche i giornalisti, niente VAR e anche gli arbitri in ritiro per un paio di mesi a Tivoli. In questo modo gli addetti al campo sarebbero sempre gli stessi e quindi controllati.

Ultime Serie A: i problemi?

Ovviamente i problemi sarebbero sempre tanti. Il primo l’usura dei manti di gioco. Scendere in campo per più volte a settimana e distanza di pochi giorni, o ore, sullo stesso campo, non sarebbe un bene per i terreni di gioco per gli impianti. Un’usura eccessiva potrebbe portare a tanti infortuni soprattutto se si considera anche il fatto che i calciatori sarebbero sollecitati in maniera ulteriore giocando ogni 72 ore.