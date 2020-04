Serie A, il Governatore della Liguria tuona: “Campionato chiuso, senza indugio”

Serie A: “Chiudiamo il campionato subito”. Il Governatore della Liguria non trova altre soluzioni

Serie A – Governatore Liguria | La Lega Calcio sta valutando ogni scenario possibile, partendo dalla questione stipendi e passando per la soluzione sulla ripresa del campionato italiano. La Serie A vuole ripartire, tra chi si oppone e chi si lamenta sulla questione. Insomma, in Italia – anche nel mondo dello sport – il caos è totale. A prender voce è il Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, che parla proprio dell’idea di ripartire in Serie A, rimproverando la possibile scelta. I numeri stanno migliorando ed è proprio per questo che considererebbe folle un’eventuale ripresa, dopo uno sforzo enorme fatto dall’intero Paese sulla questione Coronavirus.

Le parole del Governatore della Liguria, Giovanni Toti

Tuona il Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, sulla possibilità di rivedere le squadre in campo in Serie A. La sua posizione è molto chiara e, quelle che seguono, sono le sue parole a Primocanale, riportate proprio dal sito: “In questo momento le priorità son altre e sono quelle che ci sta chiedendo il Paese. La Serie A non può essere tra queste, il campionato deve essere considerato completato. Abbiamo visto che ripercussioni possono esserci, Atalanta-Valencia è un esempio. Anche ripartire giocando le sfide a porte chiuse la considererei una follia. Chiudiamo così la questione e non ne riparliamo più”.