Serie A, l’AIC: “I club vogliono mettere in cattiva luce i giocatori”

Il vicepresidente dell’associazione che tutela i diritti dei calciatori fa il punto sulla questione dei tagli agli stipendi in Serie A, mostrando un punto di vista fino a questo momento non ancora evidenziato agli occhi dei tifosi.

Tagli agli stipendi, le parole di Calcagno

“Si tratta di una provocazione“, afferma Calcagno ai microfoni di calciomercato.it, “la volontà è quella di mettere in cattiva luce i giocatori, ma in questo momento gli unici a perdere la faccia sono i presidenti di Serie A. La provocazione, ripeto, di voler tagliare il 30% circa dagli ingaggi vuole chiaramente a scaricare solo addosso ai calciatori gli eventuali danni del sistema, intanto che si cerca di capire se si potrà scendere in campo di nuovo oppure no“.

Il riferimento è al comunicato della Lega di ieri mattina, nella quale si anticipavano le decurtazioni da apportari agli stipendi degli atleti nel massimo campionato italiano, a seconda che si possa o meno tornare a giocare.

Le conseguenze del mancato accordo club-calciatori

Le contrattazioni chiaramente stanno andando avanti, ogni club ha instaurato un discorso in merito al taglio degli stipendi con i propri atleti. La Juventus è l’unica ad averlo già concluso. Ma quali sono le conseguenze qualora tale accordo saltasse? È lo stesso Calcagno a spiegarle: “È chiaro che, se l’atteggiamento di qualche presidente dovesse essere irrispettoso verso i propri giocatori, non è da escludere che si possa arrivare a contenziosi sul dovuto o sul non dovuto. C’è anche la prospettiva, per qualche giocatore, di mettere in mora la società e svincolarsi“.