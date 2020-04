Notizie Roma, Fonseca spera nel ritorno di Zaniolo | Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell’emittente ufficiale del club giallorosso. Anche la Roma, come tutti gli altri club, sta facendo i conti con la quarantena e con gli allenamenti a distanza. Il tecnico giallorosso ha fatto il punto della situazione in questo momento particolarmente delicato.

Notizie Roma, Fonseca: “Servirà un mese a Trigoria per tornare in forma”

“Sono a casa con la mia famiglia, sto bene. Abbiamo creato un programma specifico per i calciatori, soprattutto fisico. Abbiamo inviato cyclette e altro materiale che serve per allenarsi e tutti i giorni sono controllati dai miei collaboratori. Purtroppo in questo momento è l’unica soluzione attuabile”.

Se ci sarà ripresa, quanto servirà per riprendere la forma? “Di questo passo serviranno 3-4 settimane per tornare al massimo della forma. In Germania stanno già iniziando a riprendere gli allenamenti al piccolo trotto. Noi quando torneremo a Trigoria non faremo lavorare tutto il gruppo insieme. Faremo gruppetti da 5-6 giocatori, non possiamo rischiare. Non faranno nemmeno la doccia tutti insieme”.

Roma, Fonseca speranzoso sul ritorno di Zaniolo

Calcio durante e dopo il Coronavirus? “E’ difficile immaginare cose perché non sappiamo niente ora, sarà fondamentale sapere quanto tempo abbiamo prima del primo giorno. Sarà importante capire come faremo se non ci sarà il ritiro pre-stagionale. Avevamo lavorato benissimo fino ad ora a livello tattico, serviva affinare qualcosa a livello fisico”.

Zaniolo tornerà? “Da questo punto di vista lui è stato fortunato. Sta lavorando sempre di più e lavora pian piano per tornare. Ora ovviamente è lontano dalla forma perfetta ma quando rientreremo penso che potrà avere delle possibilità”.

Vuole restare alla Roma? “Sì, lo desidero molto. Mi piace molto il club e l’organizzazione che abbiamo: la città e i tifosi sono fantastici. Voglio restare a lungo”.

Cosa vuole augurare ai tifosi per Pasqua? “Non è la Pasqua che avremmo voluto, questo è certo. Dobbiamo passare questa Pasqua in salute e per quanto possibile con serenità e con speranza perché credo che a breve saremo di nuovo tutti insieme allo stadio a cantare l’inno che mi piace tanto. Buona Pasqua a tutti”.