Oroscopo di oggi 7 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 7 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Il nervosismo farà da padrone in questa particolare giornata, io ti consiglio di prendere un bel respiro e scaricare le tensioni attraverso una buona attività fisica. In questo momento di pausa generale, ne avrai bisogno. Le stelle ti dicono di curare i rapporti che hai con gli altri.

Toro. Giorni di pausa, ma generica, perché c’è Saturno in opposizione. La tua concretezza ti porta a prediligere la calma, la confusione non fa per te. E’ per questo che ne verrai fuori.

Gemelli. Dedica tempo ai social, perché nuove conoscenze possono arrivare anche tramite quelle. Se hai bisogno di una relazione seria, ti consiglio di impegnarti fortemente perché, tramite i social network, sarà complicato.

Cancro. Saturno non è più in conflitto con il tuo segno. Questo periodo difficile, vedrai che sarà superato, trovando positività nella seconda parte del mese.

Leone. In posizione opposta Saturno e Marte. Alcuni progetti saranno in bilico, e questo è dovuto anche alle restrizioni, come indicano le stelle: c’è molta agitazione in questo momento.

Vergine. Il tuo anno è cominciato diversamente dagli altri. Nonostante il periodo non felice, ma i pianeti indicano che tu risolverai i problemi con maggiore facilità rispetto agli altri. L’amore, in questi giorni, passerà in secondo piano.

Oroscopo Paolo Fox 7 aprile 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Venere in tuo favore, ed è per questo che dovrai cominciare a lanciarti nelle relazioni. Viviti le emozioni e lasciati andare, alcune decisioni importanti potranno essere prese ben presto.

Scorpione. E’ un periodo migliore rispetto a quello vissuto negli ultimi mesi. I momenti difficili ci sono ancora, ma vedrai che adesso riuscirai a venirne fuori. Le novità saranno in arrivo solo dopo la metà della stagione.

Sagittario. Difficile la tua situazione attuale, questo è un momento in cui verranno messe in dubbio le relazioni. Quelle appena cominciate, potranno vivere una difficoltà maggiore nel prendere forma.

Capricorno. Nuovi progetti, ma le restrizioni ti bloccano nel realizzarli. Non temere, ben presto potrai tornare a farne, bisogna avere pazienza. Nel frattempo, cerca di risparmiare – economicamente parlando – quando puoi. E’ un momento difficile.

Acquario. Senti molto nervosismo e sei molto polemico in questi giorni. Tu hai bisogno di vivere la tua vita liberamente, e le restrizioni cominciano a farti sentire. Vorresti ribellarti, ma la scelta più giusta è di continuare a stare con le persone attorno a te, che sono quelle a cui vuoi più bene.

Pesci. Prudenza nei sentimenti. Metti in chiaro al tuo partner cosa vuoi realmente da questa storia e porta avanti le tue scelte, con coerenza. Non avvicinare a te persone inaffidabili, tu hai bisogno di certezze. Le novità arriveranno nel week-end.