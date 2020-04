Notizie Sassuolo, Carnevali: “Giusto finire il campionato”

Ultime Sassuolo | Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

“La situazione del mondo calcio è molto simile a quella delle tante aziende che oggi in Italia e non solo sono in difficoltà. Una situazione difficile per le società. Problema stipendi oggi è solo relativo. Una volta superata questa crisi, affronteremo un mondo diverso. Un giusto ridimensionamento non può che fare bene”.

Ricominciare il campionato e scendere in campo?

“Giusto terminarlo. Non dovremmo andare oltre la fine del mese di luglio. Seguiamo le linee guida della Lega, chi ha più possibilità in questo momento deve dare un contributo a tutto il sistema”.

Ultime Sassuolo: ridimensionamento fa rima con uscite?

Le parole del dg neroverde potrebbero diventare fondamentali anche in chiave mercato. Il club emiliano, infatti, potrebbe cedere uno dei suoi pezzi da novanta. Tra i talenti maggiormente seguiti in Serie A spiccano Boga, Berardi e Locatelli. Il primo piace da tempo al Napoli ma il Chelsea detiene ancora un pericoloso diritto di recompra. Locatelli, invece, è un obiettivo di mercato dell’Inter che vorrebbe portarlo a Milano per farne il vice-Brozovic in mezzo al campo.