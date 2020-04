Lazio, Lotito: “Allenamenti? Non capisco perchè non ricominciare, Formello situazione ideale”

Notizie Lazio: Lotito sulla ripresa degli allenamenti

Notizie Lazio Lotito | L’emergenza Coronavirus ha scombussolato completamente il mondo del calcio, e soprattutto in Italia la situazione è piuttosto drammatica. La stagione di Serie A è ferma, e ad oggi sembra impossibile pronosticare una data di ripresa, anche per quanto riguarda gli allenamenti. Molti addetti ai lavori si sono dimostrati contrari a tornare a lavoro, mentre Lotito continua ad incalzare. Il patron della Lazio è intervenuto sulla questione a Lazio Style Radio, queste le sue parole riportate da Sport Mediaset:

“I calciatori sono dotati di una condizione fisica rispetto alla media, quindi potrebbero allenarsi senza problemi senza condizionare la salute di chi gli sta intorno. Non si parla di soldi, ma soltanto di lavoro: se blocchi un calciatore per 2-3 mesi potrebbe avere dei traumi per quanto riguarda la loro condizione. A Formello c’è una situazione ideale, quindi non ci sono rischi di contagio. Noi siamo dotati di tutte le misure precauzionali, quindi non vedo perchè non ricominciare con gli allenamenti”

Serie A: polemiche sulla ripresa degli allenamenti

Le parole di Lotito potrebbero alzare un nuovo polverone in Serie A, e già qualche giorno fa si era creata una polemica anche con il patron del Genoa, Preziosi. Quest’ultimo aveva lanciato delle accuse contro il Presidente della Lazio, queste le sue parole.