Fiorentina, Commisso: “Taglio degli stipendi? Giusta proposta, i giocatori facciano dei sacrifici”

Notizie Fiorentina: Commisso sul taglio stipendi

Notizie Fiorentina Commisso | Il mondo del calcio è fermo, e l’emergenza Coronavirus continua a seminare il terrore a destra e a manca. Impossibile prevedere la completa ripresa di tutte le attività, comprese quelle sportive. In Serie A la situazione è piuttosto drastica, e molti discorsi in questi giorni si sono ampliati per quanto riguarda la questione taglio stipendi. Una scelta apprezzata e una decisione applicata da molte squadre. Anche la Fiorentina, in particolare con il suo patron Commisso è voluta entrare nell’argomento, e proprio il presidente italo-americano ha detto la sua ai microfoni di Radio24:

“Taglio stipendi? Abbiamo speso 70 milioni di euro a gennaio, è stato un grandissimo investimento per il calcio. La Lega Serie A ha fatto una proposta, a mio parere giustissima. I giocatori devono fare la loro parte, sono loro il grande costo, e tutto deve partire da loro. Se i calciatori di Serie A non possono fare sacrifici, pensate a quelli di B e C”

Commisso sul terminare la stagione

Commisso si è poi voluto soffermare anche su un altro argomento di punta: la conclusione della stagione calcistica in Italia. Stando alle sue parole si è tornati ancora una volta sullo stesso punto: continuare ma solo se in sicurezza, oppure passare direttamente alla prossima annata.