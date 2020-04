Tweet on Twitter

Share on Facebook

Scoppia il primo caso di Coronavirus in Serie B: Antonio Vacca risultato positivo. Il calciatore è in isolamento, il Venezia sottoporrà staff e calciatori a controlli sanitari

Coronavirus Serie B, Antonio Vacca risultato positivo

La diffusione del Coronavirus ha colpito anche la Serie B e il primo calciatore positivo al virus è Antonio Vacca, centrocampista del Venezia. Il calciatore ha avuto febbre alta e ha effettuato poi un tampone, che ne ha dimostrato la positività. Vacca è in questo momento a casa, non vede i suoi compagni da ormai 3 settimane e pare aver superato le condizioni “critiche” e sintomatiche. Infatti, il giocatore ha voluto lanciare un messaggio: “Sto bene, grazie per i messaggi che mi state inviando. State tutti a casa“.

Venezia in isolamento e sottoposto ad ulteriori controlli

Il giorno 13 marzo, l’ultimo giorno in cui calciatore, dirigenti e staff si sono incontrati al centro sportivo del Venezia, si sono sottoposti tutti ad un controllo. Il club ora sta verificando se ci sono altri casi nella squadra e nel personale, così da attuare tutte le misure di sicurezza sanitarie. Vacca, il primo a contrarre il Covid-19 nella serie cadetta, quest’anno ha avuto un inizio difficile con il Venezia, poiché ha già subito due infortuni: uno a inizio stagione e l’altro prima di Natale. Stagione da dimenticare per il napoletano.