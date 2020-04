Marcello Lippi ha ricordato alcuni aneddoti che avvennero prima della spedizione per il Mondiale 2006, uno in particolare con Gattuso protagonista. La Nazionale era già pronta per la vittoria.

Lippi e il racconto su Gattuso: “Urlò nel tunnel tra le foto di Cruijff e Neeskens”

Prima di partire per la Germania, l’Italia affrontò due amichevoli. L’ex CT della Nazionale ha ricordato un paio di episodi avvenuti in quei test, ed ecco quanto ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: “La partita contro l’Olanda non la dimenticherò mai. Loro non perdevano mai in casa e noi eravamo lì all’Amsterdam Arena, nel tunnel degli spogliatoi tra le foto di Cruijff e Neeskens – Lippi prosegue – Gattuso con tutto il rispetto urlò: ma dove cazzo volete andare…Vincemmo 3-1“.

L’altra amichevole pre-mondiale fu contro la Germania, si giocava al Franchi. Marcello ricorda che Schumacher entrò negli spogliatoi a fine match per congratularsi con loro della vittoria sontuosa per 4-1: “Povero, venne per complimentarsi con noi e lo presero anche in giro“.

L’Italia 2006: difensiva o offensiva?

Secondo l’ex commissario tecnico azzurro, la vittoria della Coppa del Mondo non arrivò grazie all’atteggiamento difensivo: “Tutto si può dire, tranne che la mia Nazionale sia stata difensivista. Giocavo quasi sempre con tre attaccanti, e in semifinale contro la Germania ai supplementari arrivai a mettere quattro punte. Esaltare le nostre difese è la nostra qualità“. Poi Lippi si lancia nella predizione sull’europeo del prossimo anno: “L’Italia è così forte che farà bene anche nel 2021, Zaniolo potrebbe essere quello che per noi è stato Totti“.