Roberto De Zerbi ha detto la sua sulla ripresa del campionato di Serie A, lui come altri suoi colleghi è pronto per ritornare in campo, e puntualizza sulla riduzione degli stipendi dei calciatori

De Zerbi sulla Serie A: “Vorrei la tornare in campo”

De Zerbi è stato intervistato da Sportitalia e ha espresso la sua opinione sulla ripresa del campionato: “Io sono per giocare, ma solo se ci sono le condizioni, senza mettere a rischio la salute delle persone. Il calcio non è solo uno sport. Prima comincia, prima torna tutto nella normalità“.

L’allenatore del Sassuolo ha dichiarato che in questi giorni si è esagerato su alcuni argomenti: “Il calciatore non è come viene dipinto. Siamo in un momento di crisi e sicuramente i giocatori dovranno fare un passo verso le società. Mi piace come stanno facendo in Inghilterra: invece, qui dove andranno i soldi tagliati dagli stipendi?“.

Il futuro del mister e di Boga

Roberto parla del suo futuro che lo lega al Sassuolo: “Gli allenatori non possono pensare a progetti troppo lunghi. Oggi ci sono, domani chissà. La settimana scorsa ho contattato qualche giocatore e ho parlato della prossima stagione, quindi vedendomi ancora in neroverde. Poi quello che succede nessuno lo sa“.

De Zerbi poi fa il punto sul gioiellino Boga: “Ha margini per imparare a giocare anche nelle zone interne del campo, non solo come esterno. Ha fatto 8 gol, solo gol belli. Gli servirebbe restare a Sassuolo, per poi fare il grande salto nei top club“.