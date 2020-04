All’interno al Covid Hospital di Boscotrecase scoppia una polemica per l’arrivo di mascherine non adeguate a fronteggiare il Coronavirus.

Caos a Boscotrecase, pacchi di mascherine sbagliate in ospedale

Il personale dell’ospedale di Boscotrecase, in provincia di Napoli, è in agitazione perché sarebbero stati acquistati dei materiali sanitari non idonei per stare a contatto con pazienti in terapia intensiva e sub intensiva. Medici e infermieri, assieme ai sindacati hanno dichiarato questa situazione di disagio, ed ecco quanto riporta il Mattino: “Ci mandano al massacro, ci inviano delle mascherine non adatte a proteggerci e così rischiamo di contagiare tutti e infettare le nostre famiglie“. Proprio pochi giorni fa, sui social è apparso un video in cui un medico spiegava quali siano le mascherine opportune da tenere in strada o negli ospedali, a seconda dell’esigenza.

Coronavirus, la protesta degli operatori di Boscotrecase: “Mascherine da cantiere!”

Secondo gli operatori sanitari del Covid Hospital di Boscotrecase sono arrivati dei pacchi di mascherine blu non conformi, poi ritirate: “Ora vorrebbero farci indossare delle mascherine bianche e sottili che utilizzano nei cantieri. Queste servono per gli operai per proteggersi dalle polveri, non di certo per una protezione biologica“. Questa crisi sanitaria, ha messo in evidenza le difficoltà che vivono quotidianamente gli ospedali italiani. Non tutti sono attrezzati e non tutti sono adeguati a fronteggiare emergenze come queste. Infatti, tanti sono i medici e gli infermieri colpiti dal Coronavirus, pur indossando tute, guanti e mascherine (non sempre quelle efficienti).