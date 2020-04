Mercato Milan, incontro con gli agenti di David Silva: colpo a parametro 0

David Silva è uno dei pezzi pregiati della prossima sessione: in realtà ancora non si sa quanto durerà, ma quel che è certo è che il Milan proverà a mettere le mani su di lui, visto che sarà presto libero di firmare con qualsiasi squadra vorrà.

Calciomercato Milan, l’affare David Silva

In attesa di capire quando terminerà la stagione, e quindi quando potrà siglare un nuovo contratto, quel che è certo è che lo spagnolo lascerà il City. Dopo 10 stagioni, all’età di 34 anni, è giunto per lui il momento di cambiare aria. Spiace non potersi salutare come si deve (incertezza nella ripartenza della Premier, gare a porte chiuse), ma dopo tanti successi, non ci sono rancori né coi tifosi, né con la società.

Col Milan invece, potrebbe cominciare una bellissima storia d’amore. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, c’è stato un incontro con l’entourage del campione ed i contatti proseguono in maniera spedita. La possibilità di metterlo sotto contratto per la prossima stagione c’è, bisognerà capire a quali condizioni. Il suo stipendio da oltre 9 milioni impone cautela: magari spalmandolo in un triennale, i conti per Gazidis potrebbero quadrare. Non dimentichiamo infatti che la strategia dell’ad è improntata ai giovani, e già l’affare Ibra costituisce un’importante eccezione in questo momento.

Chi è David Silva, oggi

Non serve ricordare come abbia vinto di tutto in carriera, sia a livello di club che con la Nazionale spagnola. Oggi è un centrocampista più completo rispetto agli inizi della sua carriera, e viene impiegato sull’esterno così come al centro. Quest’anno, prima dell’interruzione del campionato, in 19 presenze in Premier League aveva messo a segno 3 gol e 7 assist.