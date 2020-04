Mercato Inter, ancora Moratti: “Messi? Conosco il coraggio di Zhang”

Ultime Inter | Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Telelombardia.

Ultime Inter, le parole di Messi

L’ex numero uno nerazzurro ha ribadito l’idea di poter vedere Lionel Messi a Milano magari al termine della stagione rilanciando la sua proposta a Zhang e Suning.

“Messi? Conoscendo il coraggio di Zhang, certamente ci avrà pensato. Steven Zhang può pensarci, credo anche che i tempi possano essere molto brevi. Sarebbe una cosa bellissima, darebbe ossigeno alla Serie A e grandi speranze all’Inter. Io insisto sull’argomento ma ormai sono un soggetto esterno e le mie considerazioni non sono concrete