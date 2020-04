Italia, De Rossi nello staff di Mancini: l’idea in vista di Euro 2021

Italia, l’idea di Mancini su Daniele De Rossi: l’annuncio del CT della Nazionale

Italia, De Rossi nello staff di Mancini | Il rinvio di Euro 2020 all’anno successivo e dunque, al 2021, cambia molte carte in tavola della Nazionale italiana. La stessa Italia, di Roberto Mancini, potrà vedere dei cambiamenti in vista del prossimo impegno in Europa. Il commissario tecnico della nostra Nazionale avrà maggiore tempo a disposizione per valutare ogni minima cosa, partendo dai convocati, fino alle proprie scelte per lo staff. All’interno della video-intervista con i colleghi di Sky Sport, c’è stato anche uno spazio dedicato a Daniele De Rossi, calciatore che da poco ha annunciato il ritiro dopo l’esperienza alla Bombonera, su un possibile futuro nello staff proprio di Mancini.

Italia, le parole di Roberto Mancini su Daniele De Rossi

Le parole del Commissario Tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, su Daniele De Rossi, sono molto chiare. Prova profonda stima verso l’ex capitano della Roma e potrebbe volerlo nella spedizione dell’anno prossimo. Rivela un retroscena riguardo proprio a questa possibilità, venuta fuori ancor prima della scelta di andare in Argentina, per consacrare il sogno di giocare alla Bombonera. Ecco l’annuncio dello stesso allenatore: “Con De Rossi avevo già parlato prima che decidesse di partire verso l’Argentina, per raggiungere il Boca Juniors. Esisteva già questa possibilità, poi saltò tutto. Adesso non so, io dico sempre che tutto è possibile, non si sa mai cosa può riservarci il futuro”.