Frosinone, Stirpe: “Se non dovessero farci salire, provvederò per vie legali”

Frosinone, Stirpe sbotta contro la Lega Serie B: “Se ci bloccano qui, farà causa alla Lega”

Frosinone, Stirpe | E’ caos totale, che si vive non solo per il massimo campionato italiano. Le polemiche non si placano sull’intero panorama calcistico nostrano, che colpiscono anche i campionato minori. Tra queste, oltre al Benevento – che ha fatto sapere la propria posizione tramite il presidente Vigorito – c’è anche il Frosinone. Sì, perché il patron dei ciociari, Maurizio Stirpe, è stato molto chiaro sull’idea che hanno ai vertici della società gialloblù: causa per via legali se dovessero fermare il club in Serie B. Sono arrivate le sue parole, molto taglienti, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport. Sul banco degli imputati, secondo Stirpe, c’è l’organizzazione della Lega di Serie B.

Frosinone, le parole di Maurizio Stirpe

Quelle che seguono, sono le parole annunciate da Maurizio Stirpe, patron del Frosinone, che ha sbottato in merito alla possibilità di vedere bloccato in Serie B il suo club: “Se dovessero interrompere il campionato, impedendoci di salire in Serie A – nonostante la nostra posizione da terzi in classifica – sappiate che mi muoverò per vie legali. Penso al Benevento che è primo in classifica con merito ed è a 20 punti sulla seconda, essendo praticamente con un piede e mezzo in Serie A. Io voglio evitare ogni problema giuridico, ma siccome sono venute fuori diverse ipotesi, io non posso escludere di dover andare per le vie legali. E’ ridicolo pensare di dover fermare tutto, il calcio dovrà andare avanti con le misure di sicurezza, quando potrà”.