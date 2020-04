Coronavirus, Spadafora: “Serve mezzo miliardo”

Ultime Coronavirus | Vincenzo Spadafora, Ministro dello Spot, ha parlato della situazione legata allo sport italiano in diretta:

Le parole di Spadafora

“Dall’inizio dell’emergenza abbiamo cominciato a lavorare per il mondo dello sport. Per ora abbiamo sbloccato 50 milioni, ma sto già lavorando per coprire il bonus per tutti sia per marzo che per aprile. Non è semplice sistemare le cose, ora serve mezzo miliardo solo per questi due mesi, ma c’è il mio massimo impegno e conto di chiudere in tempi molto brevi. Metteremo altri soldi nel decreto che approveremo dopo Pasqua. Siamo impegnati di giorno e di notte. Non dovete sollecitarmi, non dormo dal primo giorno di emergenza, ci siamo resi subito conto di trovarci di fronte a una cosa più grande anche di noi stessi.

Io ho pensato subito a sistemare i collaboratori sportivi, che rischiavano di restare fuori dalle agevolazioni. Abbiamo sollecitato dei dati, dei numeri sugli operatori, ma nessuna federazione è stata in grado di darceli. Si tratta di un mondo mai troppo considerato ed a fine emergenza dovremo sistemare le cose.