Coronavirus, pronto il primo test italiano per la patente d’immunità

Coronavirus Italia ultime notizie anticorpi test | Resta altissima l’emergenza in Italia a causa del Coronavirus. A distanza di mesi c’è ancora molto caos nel nostro paese con una situazione difficile da monitorare sotto più fronti. Intanto, arrivano anche notizie positive tra le tante negative. Pare che sia pronto il primo test italiano per la patente d’immunità. Attraverso questo test si capirà chi tra i guariti avrà sviluppato gli anticorpi Covid 19 per evitare ricadute.

Coronavirus, primo test per la patente d’immunità: costa meno di 5 euro e responso in un’ora

Come annunciato nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera, è pronto il primo test del sangue in Italia, si andrà a verificare chi ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Studi condotti al Policlinico San Matteo di Pavia, dove la DiaSorin è pronta al lancio del test sierologico. Si attende la certificazione Ce, poi si darà al via ai test sulla popolazione ad un costo inferiore anche a a 5 euro, con risultati già comunicati entro un’ora. Si cercherà di capire chi dei guariti sarà riuscito a sviluppare quegli anticorpi del Coronavirus, necessari ad evitare ricadute e quindi in futuro evitare il vaccino. Si certificherà chi risulterà immune a nuovi contagi di Covid 19.