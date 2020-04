Coronavirus, nelle Filippine si spara chi non rispetta le norme

Coronavirus Filippine Rodrigo Duterte norme spara | Rodrigo Duterte, presidente delle Filippine, ha nei giorni scorsi emesso leggi piuttosto rigide per l’emergenza Covid 19. Le forze di sicurezza delle Filippine, hanno avuto l’ordine di sparare a vista a chiunque non rispetti le norme per il Coronavirus. Non è possibile violare le leggi dettate da Duterte, c’è il rischio di pagare con la propria vita. Queste le minacce del presidente: “I miei ordini a polizia e militari sono: se diventano turbolenti, si ribellano contro di voi e sentite che le vostre vite sono in pericolo, sparate e uccideteli“. E’ quello che è capitato ad un uomo di 63 anni nelle ultime ore.

Dopo l’ordine emanato dal presidente Rodrigo Duterte nei giorni scorsi di sparare a vista a chi non rispetta le misure di sicurezza e anti contagio, è arrivato, purtroppo anche il primo morto. Si tratta di un uomo ucciso dalle forze dell’ordine perché si è rifiutato di indossare la mascherina. Un uomo di 63 anni, infatti, è stato ucciso nelle ultime ore. Il tutto è accaduto sull’Isola di Mindanao, nelle Filippine. Secondo quanto dichiarato, l’uomo avrebbe aggredito l’ufficiale di polizia con una falce dopo essere stato rimproverato per non usare la mascherina. A dare la notizia è stata Al Jazeera.