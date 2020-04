Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: spaventoso il numero dei deceduti

Sta per cominciara la conferenza stampa all’interno della quale il capo della Protezione Civile farà il punto della situazione sulla lotta all’epidemia in Italia.

Covid-19, i dati della protezione civile

Sono ancora i giorni del picco, questo è chiaro. Eppure qualche segnale di miglioramento c’è stato in questi giorni, a cominciare dal calo del numero dei decessi e di quello dei ricoveri in terapia intensiva. In attesa di ascoltare i dati da Angelo Borrelli, giunto al quotidiano incontro coi media. Oggi si conferma una diminizione del trend di contagiati: il totale è 94067, crescita di “soli” 880 pazienti (ieri erano stati oltre 1900), è l’incremento più basso rispetto al 10 marzo scorso. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3792. Il 65% dei pazienti resta in isolamento domiciliare. Il numero dei deceduti è 604, mentre il totale dei guariti sale 24.392 pazienti, 1555 in più rispetto a ieri, è il secondo valore in assoluto da quando c’è stato l’inizio dell’epidemia.

Il commento è affidato al prof. Giovanni Rezza, dell’Istituto Superiore di Sanità: “Si inizia a vedere una diminuzione dei nuovi casi, sembra esserci una discesa, la curva tende a flettere in basso, aspettiamo domani prima di tirare un sospiro di sollievo. I modelli matematici avevano predetto questa diminuzione del parametro R, questo dato è confortante. Speriamo di assistere ad una flessione, teniamo a mente che il virus resterà nella popolazione, bisognerà ingaggiare una dura lotta“.