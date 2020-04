Calciomercato Milan, agente Thiago Silva: “Ritorno? Tutto è possibile”

I tifosi del Milan sognano un grande ritorno in rossonero e si tratta di Thiago Silva, uno dei più forti difensori che ha calcato il prato di San Siro.

Calciomercato Milan, l’agente di Thiago Silva lancia un messaggio d’amore

Thiago Silva ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Il Milan spera nel ritorno di uno dei giocatori più importanti degli ultimi 20 anni. Il ricordo dei tifosi rossoneri è molto positivo, e dopo di lui pochi sono stati all’altezza di ricoprire il ruolo da difensore centrale. Stando a quanto riporta Sportmediaset, il procuratore di Thiago Silva ha lasciato uno spiraglio sul possibile trasferimento a Milano: “Nel calcio tutto è possibile, dobbiamo aspettare la fine della pandemia e vedremo cosa accadrà“. Inoltre, Tonietto, agente del calciatore ha aggiunto: “Ha una grande ammirazione per il club, ha giocato per alcuni anni che gli hanno segnato la carriera. E sa dell’affetto dei fan rossoneri“.

Il Milan tenta il colpo a costo zero

Il difensore brasiliano fu ceduto al Paris Saint Germain nella calda estate del 2012. Il suo trasferimento fu particolare, perché pochi giorni prima della cessione aveva firmato un contratto con il Milan. Fu uno shock per i tifosi veder partire un proprio beniamino. Ma adesso che il suo rinnovo è in bilico, e la sua età potrebbe essere un ostacolo per un club ambizioso come quello parigino, il club milanese potrebbe tentare un colpo importante a parametro zero. Thiago potrebbe portare alla giovane difesa del Milan un po’ d’esperienza che non guasta mai per fare il salto di qualità, e Ibrahimovic insegna.