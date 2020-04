Calciomercato Roma, Thauvin nome per la fascia | Torna di moda il nome di Florian Thauvin per il calciomercato della Roma: l’esterno francese piace da tempo ai giallorossi. Un anno dopo l’ultimo contatto con il club francese, l’estate potrebbe essere di nuovo incandescente sull’asse Roma-Marsiglia.

Calciomercato Roma, interessa Thauvin

La Roma potrebbe vivere un netto restyling in estate, soprattutto nel reparto avanzato. Non convincono le prestazioni di Under, Pastore e Perotti e si cercano nuovi profili che potrebbero fare al caso di Paulo Fonseca, sempre alla ricerca di trequartisti duttili e capaci di sfruttare tutta la fascia per mettere in atto il suo gioco. Ecco, dunque, che torna il nome di Florian Thauvin, attaccante classe ’93 del Marsiglia. Ha il contratto in scadenza nel 2021 con il club transalpino di Rudi Garcia e la Roma potrebbe approfittarne, stando a quanto riferisce L’Equipe.

Notizie Roma, Thauvin torna di moda

Proprio l’ex tecnico giallorosso potrebbe spingere Thauvin verso la capitale italiana per fargli provare una nuova esperienza e cercare di far esplodere definitivamente il talento del francese. L’arma a favore della Roma potrebbe essere proprio il contratto in scadenza il prossimo giugno 2021. Il direttore sportivo del Marsiglia, Andoni Zubizarreta, non ha in agenda incontri imminenti con l’entourage del talento francese. A fine stagione, perciò, potrebbe decidere di mettere fine alla sua esperienza in biancoazzurro dopo sei stagioni.