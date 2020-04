Calciomercato Napoli, Mertens può partire: offerta pronta dall’Arsenal

Calciomercato Napoli: Mertens, anche l’Arsenal in corsa

Calcio Mercato Napoli Mertens | Il mercato di Serie A non si ferma mai, anzi da qualche settimana sembra che la maggior parte dei club italiani stia cercando di portare avanti più operazioni possibili, seppur da casa. Anche il Napoli è attivissimo in questo periodo, e con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta cercando di risolvere parecchie situazioni, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Occhi puntati sulla questione Mertens, con il quale era stato abbozzato un rinnovo di contratto: l’attaccante belga vorrebbe restare a Napoli, ma intanto da diverse squadre continuano ad arrivare molte avance.

Attenzione infatti anche dalla Premier League, dove nelle ultime ore è arrivata una notizia piuttosto importante: stando a quanto riportato da Sky Sports, pare anche l’Arsenal sia in corsa per Mertens, e sembra inoltre che sia pronta un’offerta contrattuale. Per ora non si parla ancora di cifre, ma una cosa è certa: i Gunners ci proveranno eccome.

News Napoli: su Mertens tuona l’Inter

Il futuro di Mertens sembrava essere già scritto, ma a quanto pare nelle ultime ore le continue voci non hanno fatto altro che far tornare in discussione tutto. Il belga è seguito dall’Arsenal, mentre in Italia c’è l’Inter, pronta a muovere i primi passi nella trattativa.