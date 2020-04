Calciomercato Napoli, Koulibaly al PSG: arriva l’assist di Gueye

Calciomercato Napoli, Koulibaly al Paris Saint-Germain: sponsorizza Idrissa Gueye

Calciomercato Napoli – Koulibaly | E’ tra gli indiziati numero uno per l’addio al club azzurro. Assieme ad Allan, è il calciatore più in auge per il passaggio al Paris Saint-Germian, Kalidou Koulibaly. Il senegalese viene da una stagione non ottima con il club azzurro e il Napoli starebbe pensando di cederlo al margine della stessa, ma senza svenderlo. Infatti, Aurelio De Laurentiis si aspetterebbe un’offerta pari al suo valore e solo così andrebbe a cederlo. A tal proposito, ha parlato il suo compagno di squadra, il nazionale senegalese, Idrissa Gueye. Il centrocampista del PSG è lettarlmente ‘pazzo’ del suo compagno del Senegal e non vedrebbe l’ora di poterlo vedere nel suo stesso club: “Sarebbe bello poter giocare con ‘il mio generale’. E’ così che lo chiamo”.

Notizie Napoli, Gueye piazza l’assist al suo club: “Due senegalesi qui, un sogno”

Il Napoli potrebbe fare a meno di Kalidou Koulibaly e, tra le indiziate numero uno, c’è sicuramente la società transalpina. Il Paris Saint-Germain, dopo aver piazzato il colpo proveniente dall’Everton nella scorsa estate, con Idrissa Gueye, si prepara al secondo con nazionalità senegalese. E’ proprio di questo che è andato a parlare ai microfoni di Canal+, il centrocampista del PSG: “Non ne parlo ancora con nessuno di quest’ipotesi, lo faccio solo con uno dei miei allenatori, sa quanto vorrei uno scenario del genere. Sarebbe fantastico, anche per il club, averlo. Due senegalesi qui… Che sogno. Io amo il mio generale”.