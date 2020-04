Calciomercato Napoli: Cavani torna al Penarol

Ultime Napoli, niente ritorno in Italia per Edinson Cavani. L’attaccante non giocherà ancora in Serie A. L’attuale punta del PSG giocherà nel Peñarol, stando a quanto sostiene Cristian Rodriguez.

Il centrocampista uruguaiano ha infatti svelato il futuro del calciatore. Edinson Cavani lo raggiungerà nella prossima stagione. “El Cebolla” ha dichiarato di avere ricevuto l’autorizzazione a rivelarlo da parte dello stesso attaccante suo ex amico di Nazionale.

L’ex numero 7 azzurro era stato accostato più volte al Napoli, in quello che sarebbe stato un ritorno clamoroso dopo esser andato via per 60 milioni. Negli ultimi tempi si era parlato anche del Milan, ma Rodriguez ha svelato quale sarà la prossima destinazione del calciatore.

Ultime Napoli, parla Rodriguez

Queste le parole del centrocampista ex Nazionale uruguaiana che è sicuro del futuro del Matador:

“Ho l’autorizzazione di Edi a dirlo, lui giocherà nel Peñarol. Sta per venire qui, non posso dire altro: chiamatelo e chiedeteglielo”.

Dunque concorrenza europea per Cavani sembrerebbe esser stata vinta. L’attaccante sembra destinato a lasciare il PSG a fine stagione in scadenza di contratto. Per lui però la carriera in Europa potrebbe esser finita dopo il rifiuto a gennaio del PSG di cedere il calciatore al Real Madrid.