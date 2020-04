Calciomercato Napoli, l’entourage di Allan: “Rifiutate offerta dal PSG, cerca la soluzione migliore con gli azzurri”

Calciomercato Napoli, Allan: parla il suo entourage | Il presente è al Napoli dopo un’estate tormentata dalle sirene estere, soprattutto francesi. Il futuro, però, è più incerto che mai: in estate, nel prossimo calciomercato, Allan potrebbe dire addio definitivamente al Napoli qualora arrivasse l’offerta giusta.

Calciomercato Napoli, rifiutate offerte dal PSG per Allan

Il centrocampista brasiliano, dopo il mancato approdo al PSG, ha vissuto mesi particolarmente complicati, fatti di panchine e liti con i dirigenti azzurri. Claudio Valcareggi, membro dell’entourage di Allan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte in cui ha parlato del futuro del brasiliano e delle polemiche sul passato.

“Al momento è tutto rientrato con il Napoli. Parlai con il suo agente brasiliano quando ci furono problemi in passato ed è normale che quando un giocatore inizia a dover rifiutare cifre importanti e offerte da club come il PSG poi si sbotta quando c’è un’incomprensione. E’ un grande professionista e ora stanno cercando una soluzione adatta a far felice tutti”.

Notizie Napoli, l’idea dell’entourage di Allan sul taglio stipendi

I calciatori ora dovranno affrontare anche il problema relativo al taglio degli stipendi che la Lega Serie A sta cercando di attuare.

“I calciatori sono pienamente disponibili però la Lega non può agire da sé. L’hanno fatto passare per un accordo anche se non è così. Non ci dev’essere uno più furbo dell’altro. Penso sia importante capire cosa succederà in generale con il calcio”.